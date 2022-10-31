Илон Маск выразил сомнение в официальной версии покушения на мужа Нэнси Пелоси

Американский предприниматель Илон Маск усомнился в официальной версии нападения на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В Twitter он прокомментировал публикацию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, в которой она ссылалась на статью LA Times о том, что покушение на Пола Пелоси стало результатом пропагандируемых Республиканской партией «теорий заговора».

В своем комментарии Маск сослался на статью, опубликованную на правом веб-сайте Santa Monica Observer и высказал мнение, что в нападении на мужа Нэнси Пелоси есть лишь «крошечная вероятность» наличия чего-то большего, «чем кажется на первый взгляд».