Министры обороны США и Австралии заявили о намерении противостоять военной активности КНР

Министр обороны США Ллойд Остин и его австралийский коллега Ричард Марлз на состоявшейся в понедельник встрече подчеркнули, что намерены наращивать двустороннее военно-техническое сотрудничество, а также противодействовать шагам Китая в военной сфере, которые, по их мнению, дестабилизируют обстановку. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Остин и Марлз на встрече в Пентагоне "подтвердили приверженность углублению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, в том числе по операциям, расстановке сил и взаимодействию в сфере оборонных технологий". "Они обменялись мнениями об обстановке в сфере региональной безопасности, отметив, в частности, свою общую решимость противодействовать дестабилизирующей военной активности КНР", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Остин и Марлз "договорились продолжать сотрудничество с партнерами в регионе в поддержку общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли также встретился в понедельник в Пентагоне с командующим Вооруженными силами Австралии генералом Ангусом Кэмпбеллом. Они, как уточняется в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, "обсудили ряд вопросов, включая региональную безопасность и операции". Милли и Кэмпбелл договорились "продолжить наращивать многостороннее сотрудничество и улучшать оперативную совместимость" сил двух стран.