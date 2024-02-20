В США предложили альтернативный законопроект по Украине и Израилю

БАКУ /Trend/ - Законодатели Палаты представителей США - республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден призывают своих коллег поддержать альтернативную версию законопроекта об иностранной помощи, говорится в письме конгрессменов, передает Trend.

"Позиция Украины в опасности. У них кончаются боеприпасы, и они отступают (...). Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе", - говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что без американского оружия и боеприпасов Украина "может потерпеть неудачу".

Сообщается, что альтернативный законопроект предусматривает выделение министерству обороны 66,32 миллиарда долларов, в том числе около 47 миллиардов долларов для Украины, 10 миллиардов долларов для Израиля, 5 миллиардов долларов для Индо-Тихоокеанского региона и 2 миллиарда долларов для поддержки операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.