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США решительно осуждают теракт, совершенный в "Крокус Сити Холле" - Блинкен

США Материалы 23 марта 2024 21:45 (UTC +04:00)
США решительно осуждают теракт, совершенный в "Крокус Сити Холле" - Блинкен

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - США решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях и выражают солидарность с россиянами, скорбящими по погибшим в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших", - отметил Блинкен.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133.

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