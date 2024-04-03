США за две недели до теракта в "Крокус сити холле" проинформировали Россию

БАКУ /Trend/ - За две недели до теракта в "Крокус сити холле" США предупредили российские власти, что концертный зал может стать потенциальной целью нападения, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, информации о подготовке теракта в концертном зале была слишком общей.

Также, по словам директора ФСБ России Александра Бортникова, эта информация носила общий характер.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".