Валттери Боттас об изменениях аэродинамики болида Формулы 1

25 апреля 2019 09:27 (UTC+04:00)

В этом году в Формуле 1 изменился регламент - руководители чемпионата внесли поправки для того, чтобы улучшить ситуацию с обгонами. Перед началом гоночного уик-энда в Азербайджане пилот Mercedes Валттери Боттас отметил, что эффект от этих перемен он практически не заметил, передает Trend со ссылкой на F1report.ru

"В этом году серьезно изменилась аэродинамика болида Формулы 1 - говорит Боттас. - Конечно, чувствуется, что когда вы преследуете соперника, то турбулентность в воздушном потоке стала поменьше, и болид уже ведет себя не так нервно, как в прошлом году. Но мне кажется, что этой стабильности удалось добиться за счет сокращения сцепления с дорожным покрытием.

Мне кажется, что в этом году болиды генерируют больше прижимной силы, чем в 2018-м году, но если гонщик находится не в чистом воздухе, то крылья на его машине не могут нормально работать, поэтому уровень прижимной силы падает. Однако хорошо то, что в этом году болид уже не пытается вырваться из-под контроля пилота.

Даже если вы отстаете от соперника на четыре секунды, то ваш болид все равно начинает скользить, и из-за этого в Китае я не мог подобраться к Хэмилтону. Однако в Формуле 1 уже давно существует такая проблема. Только лидер гонки может контролировать ситуацию, а всем остальным приходится нелегко".

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