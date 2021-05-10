Уголовные дела против армянских террористов, воевавших в Карабахе, близятся к завершению – Генпрокурор Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Уголовные дела против армянских террористов, воевавших в Карабахе, близятся к завершению.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
По его словам, каждому из них было предъявлено обвинение по конкретному уголовному делу.
«Одно из них, уголовное дело против гражданина Ливана, было направлено в Бакинский военный суд. Данное уголовное дело будет рассмотрено в соответствии с международными конвенциями. Уголовные дела против других террористов близятся к завершению. Общественность будет дополнительно проинформирована», – сказал Кямран Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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