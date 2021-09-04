Видеокадры из освобожденного села Дондарлы Губадлинского района
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана в субботу распространило видеокадры из освобожденного села Дондарлы Губадлинского района.
Trend со ссылкой на оборонное ведомство представляет вниманию читателей эти кадры.
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