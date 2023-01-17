Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения - постпред в ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения в свое политическое, социальное и экономическое пространство.

Как передает во вторник Trend, об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

По его словам, Азербайджан готов гарантировать равные права всем своим гражданам независимо от их национального или этнического происхождения в соответствии с законодательством и Конституцией Азербайджана.

"С этой целью Азербайджан предпринимает последовательные и успешные усилия по налаживанию взаимодействия с местными армянскими жителями, решая важные вопросы водоснабжения, транспорта и энергоснабжения в регионе. Эти контакты необходимо поощрять и поддерживать. Однако Азербайджан не будет сотрудничать с такими лицами, как Рубен Варданян с сомнительным послужным списком, который был внедрен в Карабахский регион Азербайджана, чтобы сорвать хрупкий процесс миростроительства", - сказал Садыгбейли.

Он подчеркнул, что, несмотря на разрушительные последствия и незаживающие раны войны и оккупации, именно Азербайджан после окончания конфликта инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на пяти основных принципах, которые включают в себя взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ.

Напомним, что главарь сепаратистского режима в Карабахе Рубен Варданян сорвал экологический мониторинг, который должен был состояться в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.