Азербайджанский тяжелоатлет успешно выступил на чемпионате мира

БАКУ/ Trend/ - Представитель сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов продемонстрировал достойный результат на чемпионате мира, который проходит в столице Бахрейна Манаме.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступавший в группе B в весовой категории до 73 кг, занял четвертое место. В рывке Рустамов поднял 150 кг, а в толчке — 178 кг, завершив соревнования с общим результатом 328 кг (150+178).

Следует отметить, что окончательные итоги в весовой категории до 73 кг будут определены после выступлений атлетов из группы A.