Прямые инвестиции в экономику Албании растут за счет TAP

БАКУ/Trend/-Прямые инвестиции в экономику Албании растут за счет строительства Трансадриатического газопровода (TAP), который должен, начиная с 2020 года, начать поставки азербайджанского газа с месторождения «Шах Дениз 2» в Европу, сообщает Trend со ссылкой на сообщение на Центральный банк этой страны.

По данным Центробанка Албании, прямые иностранные инвестиции ( ПИИ ) в экономику выросли на 1,6 процента в годовом исчислении. В первом квартале они составили 285,6 миллиона евро (323,5 миллиона долларов).

В 2018 году приток ПИИ в Албанию вырос до 1,02 миллиарда евро по сравнению с 899,9 миллионов евро в 2017 году. Как раз на этот период и пришлась наиболее активная фаза строительства TAP, к тому же сопровождающаяся возведением необходимой сопутствующей инфраструктуры – подъездных дорог и мостов.

ЦБ Албании указывает, что рост инвестиций обусловлен, главным образом, двумя крупными энергетическими проектами: строительством TAP, предназначенным для транспортировки газа из Азербайджана в Италию через Албанию, а также возведением гидроэлектростанции на реке Деволл.

Газопровод, общей стоимостью 4,5 миллиардов евро, по данным на конец первого квартала, был практически полностью готов на территории Греции и Албании. В настоящее время продолжается строительство морского участка в Албании и Италии.

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