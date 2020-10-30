Yelo Bank оказал очередную поддержку нашей армии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank организовал очередную акцию в поддержку нашей доблестной армии, которая проводит успешные операции по освобождению наших земель от вражеской оккупации.

Во время предыдущей акции команда Yelo доставила на передовую теплую одежду, медикаменты и медицинские принадлежности, предназначенные для оказания первой помощи в полевых условиях и в военных госпиталях. В этот раз теплая одежда, медицинские и бытовые принадлежности первой необходимости были доставлены на различные участки фронта.

Отметим, что в первые дни боевых действий Yelo Bank выделил Фонду Помощи Вооруженным Силам 100 тысяч манатов, а также 50 тысяч манатов было выделено на поддержку участников боевых действий и их семей. Общая сумма поддержки составила 150 тысяч манатов.

В это сложное для всех время каждый из нас должен проявить солидарность и поддержать нашу армию.

Победа за нами! Карабах - это Азербайджан!