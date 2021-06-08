AZANS вновь подтвердил приверженность высоким международным требованиям

БАКУ/Trend/ - Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» успешно подтвердило высокий уровень соответствия требованиям всех международных авиационных организаций.



AZANS прошел ре-сертификационный аудит, подтвердив соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 (Система менеджмента качества).



Аудит, проведенный согласно требованиям ИКАО, был осуществлен всемирно признанным и независимым экспертом в области испытаний, инспекций и сертификации – германской компанией «DQS». Данная аудиторская компания является сертифицирующим органом аэронавигационного провайдера Германии «DFS», считающегося одним из лидеров по обслуживанию авиакомпаний в Европе.



Аудит оценил работу системы менеджмента качества в УВД AZANS так же результативно, как и в период прошлого ре-сертификационного цикла.



Отметим, что одной из ключевых возможностей повышения качества предоставляемых услуг стало внедрение совместно с IATA трехуровневой системы управления безопасностью полетов в воздушном пространстве Азербайджана.



Несмотря на кризис в авиационной индустрии, вызванный пандемией COVID-19, УВД «Азераэронавигация» приложило все усилия по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации на должном уровне. Также AZANS продолжил совершенствование качества услуг по аэронавигационному обслуживанию для пользователей воздушного пространства Азербайджана.