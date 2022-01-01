Продажа гибридных автомобилей в Азербайджане освобождена от НДС

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2022 года в Азербайджане продажа автомобилей с электродвигателями освобождена от НДС.

Как передает Trend, это предусматривает изменение в Налоговый кодекс, утвержденное 29 декабря Президентом Ильхамом Алиевым.

До настоящего времени импорт автомобилей с электродвигателями в Азербайджане был освобожден от НДС. Отныне от НДС освобождается не только импорт, но и продажа таких автомобилей. Кроме того, импорт и продажа гибридных автомобилей, со времени выпуска которых прошло не более трех лет, и с объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров, а также импорт зарядных устройств второго и третьего уровней для автомобилей с электродвигателем с 1 января 2022 года освобождены от НДС на три года.