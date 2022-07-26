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В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы

Экономика Материалы 26 июля 2022 16:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2022 года фонд заработной платы в Азербайджане увеличился еще на 15 процентов.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, этот рост обусловлен положительными результатами комплексных социально-экономических мер, принятых для предотвращения нелегальной занятости, последовательными реформами в сфере заработной платы, постоянным увеличением числа трудовых договоров.

Отмеченные позитивные процессы в целом привели к увеличению годового фонда заработной платы за последние четыре года в 2,2 раза, или на 8 миллиардов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы
В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы
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