В Азербайджане увеличился размер фонда заработной платы

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2022 года фонд заработной платы в Азербайджане увеличился еще на 15 процентов.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, этот рост обусловлен положительными результатами комплексных социально-экономических мер, принятых для предотвращения нелегальной занятости, последовательными реформами в сфере заработной платы, постоянным увеличением числа трудовых договоров.

Отмеченные позитивные процессы в целом привели к увеличению годового фонда заработной платы за последние четыре года в 2,2 раза, или на 8 миллиардов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)