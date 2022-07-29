Талех Кязымов о решении оставить учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - По решению Совета директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) параметры процентного коридора сохранены без изменений.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

"Что касается нескольких внутренних и внешних факторов, повлиявших на это решение, то первым из них является мировая экономика. Хотя неопределенности, связанные с наблюдаемым нами ростом мировой экономики, высоки, международная конъюнктура с точки зрения платежного баланса остается благоприятной для экономики Азербайджана. В условиях улучшения торговой конъюнктуры положительное сальдо внешнеторгового баланса выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется высокими мировыми ценами на основные экспортные товары и реализацией несырьевого экспортного потенциала", - сказал Кязымов.

Он отметил, что средняя цена на нефть Brent в первом полугодии 2022 года составила 105,4 доллара за баррель.

"Помимо улучшения показателей внешней торговли, мы наблюдаем рост денежных переводов в Азербайджан. Это, естественно, приводит к увеличению положительного сальдо платежного баланса. Мы отмечаем, что ужесточение денежно-кредитной политики в странах - основных торговых партнерах может оказать понижающее влияние на импортную инфляцию", - сказал Кязымов.