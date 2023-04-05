В Баку необходимо открытие торгового дома Казахстана - Кайрат Торебаев

БАКУ /Trend/ - В Баку необходимо открытие торгового дома Казахстана.Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в ходе азербайджано-казахстанского бизнес форума.

«Мы видим положительный вклад в рост товарооборота между странами за счет создания в Казахстане торгового дома. Считаю, что открытие в Алмате нового торгового дома Азербайджана положительно повлиял на рост товарооборота», - добавил он.

Торебаев отметил, что Азербайджан является одной из стран с экспортно-ориентированной продукцией.

По его словам, ежегодно между Азербайджаном и Казахстаном подписываются контракты на 30 миллионов долларов и выше.

«По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 40 процентов - до 262 миллионов, а по итогам января-февраля – на 15 процентов», - сказал он.

Замминистра сказал, что в Казахстане зарегистрировано 1 170 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане - 145 с казахстанским.