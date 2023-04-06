Новые воздушные судна для AZAL будут поставляться в Азербайджан с 2028 года - Самир Рзаев

БАКУ /Trend/ - Новые воздушные судна для ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) будут поставлены в Азербайджан c 2028 года.

Об этом сказал в четверг журналистам первый вице-президент AZAL Самир Рзаев, передает Trend.

По его словам, с 2028 года планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по четыре воздушных судна.

«Новые воздушные судна позволят экономить на топливе, обеспечить эффективность полетов, а также снизить стоимость билетов», - сказал он.

Отметим, что шестого апреля AZAL и Airbus подписали контракт на покупку новых самолетов семейства A320neo, среди которых лайнеры A320neo и A321neo.