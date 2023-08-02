Средний коридор не должен работать только как транзитный маршрут – Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Средний коридор не должен работать только как транзитный маршрут, сказали Trend в Еврокомиссии.

«В соответствии с подходом ЕС к продвижению и развитию транспортной инфраструктуры, региональное сотрудничество между всеми странами Среднего коридора имеет особое значение, в частности, для поддержки устойчивого экономического развития всего региона Центральной Азии и обеспечения того, чтобы коридор не функционировал просто как транзитный маршрут»,- сказали в организации.

Как сказали в Еврокомиссии, этот вопрос обсуждался в прошлом году при создании четырехстороннего совместного предприятия и согласовании «Дорожной карты инвестиций» в Актау (Казахстан).

«Геополитическое значение и потенциал транспортных коридоров между Европой и странами Центральной Азии значительно повысились после начала войны в Украине. Поскольку трафик по Северному коридору через Россию сократился, Средний коридор через Казахстан, Каспийское море и Кавказ привлек дополнительные объемы товарооборота, перевалив в 2,5 раза больше грузов в 2022 году, чем в 2021 году. Также есть большой интерес к планированию других транспортных связей в регионе с участием Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана», - добавили в Еврокомиссии.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского Союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя, мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.