В 2023 году Азербайджанским институтом стандартизации принято 139 новых госстандартов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) было принято 139 новых государственных стандартов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, это означает более чем двукратный рост по сравнению с показателем, зарегистрированным в 2022 году.

"За отчетный период Азербайджанский аккредитационный центр аккредитовал 85 учреждений, проводивших оценку соответствия. Азербайджанский институт метрологии признал соответствие типа более тысячи импортированных в страну средств измерений, а сведения о них внесены в государственный реестр. Субъектам предпринимательства Госслужбой выдано 72 554 сертификата происхождения, что на 18,7 процента больше, чем за соответствующий период 2022 года", - отметил он.

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