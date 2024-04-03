Ассоциация производителей стройматериалов Азербайджана планирует расширить географию экспорта

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана планирует расширить географию экспорта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала генеральный секретарь Ассоциации Шахана Сары в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия в выставке "Tokyo Construction&Design 2024".

"Мы планируем расширить географию экспорта строительных материалов. Узбекистан является приоритетным рынком в данном вопросе", – отметила она.

Шахана Сары напомнила, что Ассоциация уже сотрудничает с Иракской строительной ассоциацией.

Отметим, что Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана была создана в 2017 году и насчитывает уже более 400 членов.

Основной целью Ассоциации является развитие строительного сектора в Азербайджане, продвижение мер, проводимых государством в области экономического и социального развития.