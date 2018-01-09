Журналисты будут наблюдать за поисками пропавших азербайджанских альпинистов

9 января 2018 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовало поездку представителей медиа в селение Хыналыг для наблюдения за поисками трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», пропавших в горной местности Губинского района.

Представители медиа были доставлены на территорию специальным вертолетом. Журналисты будут наблюдать за спасательно-поисковыми операциями, проводимыми на территории.

Напомним, что 23 декабря члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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