Неизвестный попытался провезти через азербайджано-иранскую границу свыше 10 кг наркотиков (ФОТО)

15 октября 2018 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неизвестный попытался провезти через азербайджано-иранскую границу 10,53 килограмма наркотиков и 5 010 психотропных препаратов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, распространенном в понедельник.

Неизвестный, который пытался провезти из Ирана в Азербайджан наркотики, бросил сумку после требования сотрудников погранслужбы остановиться и убежал обратно на иранскую сторону. В сумке были обнаружены наркотики и психотропные препараты.

В связи с инцидентом продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

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