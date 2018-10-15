Неизвестный попытался провезти через азербайджано-иранскую границу свыше 10 кг наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Неизвестный попытался провезти через азербайджано-иранскую границу 10,53 килограмма наркотиков и 5 010 психотропных препаратов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, распространенном в понедельник.

Неизвестный, который пытался провезти из Ирана в Азербайджан наркотики, бросил сумку после требования сотрудников погранслужбы остановиться и убежал обратно на иранскую сторону. В сумке были обнаружены наркотики и психотропные препараты.

В связи с инцидентом продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.