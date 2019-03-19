В Азербайджане пресечена попытка контрабанды очередной крупной партии героина

19 марта 2019 22:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате операции, осуществленной азербайджанскими таможенниками, была пресечена попытка контрабанды 110,4 килограмма героина.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на Билясуварском таможенном посту был задержан управляемый гражданином Ирана - Иранизаде Али Голамаббасом, грузовой автомобиль Volvo, перевозивший якобы «продовольственные товары» из Ирана в Швецию транзитом через Азербайджан. Затем был проведен таможенный осмотр автомобиля.

Во время осмотра автомобиля были обнаружены наркотические средства - героин, общим весом в 110,4 килограмма.

Если учесть то, что обнаруженные наркотические средства перевозились из Ирана в Швецию, стоимость обнаруженной партии героина на «черном рынке» Европ составляет примерно 20 миллионов манатов.

По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту
Общество 22:48
Госкомиссия Азербайджана о задержанном в Армении жителе Газаха
Общество 22:41
В Азербайджане реализуют проект развития маркетинга в сфере женского предпринимательства
Бизнес 21:35
Али Инсанов не осознает тяжесть своей прежней ошибки и даже готов вновь ее повторить - Али Ахмедов
Политика 20:54
Kapital Bank принял участие в очередной международной конференции
Финансы 17:57
Завершилась "Неделя кибербезопасности", организованная компанией Microsoft (ФОТО)
ИКТ 17:48
Лента новостей
В Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту
Общество 22:48
Дедушка дедушки нашего дедушки: в Баку отметили юбилей известного актера (ФОТО)
Культура 22:46
Госкомиссия Азербайджана о задержанном в Армении жителе Газаха
Общество 22:41
В Азербайджане пенсионеры получили пенсии за март
Финансы 22:41
Спецэффекты от кукол LOL в Баку (ВИДЕО)
Культура 22:40
В Узбекистане могут снизить цену на газ почти в два раза
Бизнес 22:38
Войска минобороны Узбекистана получили новую военную технику
Бизнес 22:09
США рассчитывают на укрепление отношений с Казахстаном
США 22:08
Международный консорциум инвестирует $5,2 млрд в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане
Энергетика 22:06