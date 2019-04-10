В заказнике Азербайджана задержан браконьер с электроудочкой (ВИДЕО, ФОТО)

10 апреля 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активно продолжается борьба с браконьерством.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление полиции на водном транспорте Главного управления полиции МВД Азербайджана, в ходе очередного рейда сотрудников управления задержан человек, незаконно добывавший рыбу с помощью электроудочки - прибора для ловли рыбы с помощью подачи в воду электрического разряда.

В результате операции, проведенной в рамках борьбы с экологическими преступлениями вблизи села Шихлы Газахского района на участке реки Кура в пределах Гараязы-Агстафинского заказника, сотрудниками Шамкирского районного отделения Управления полиции на водном транспорте был задержан за браконьерство житель Агстафинского района Мамед Юсифов. По факту был составлен протокол, у задержанного изъяты различные браконьерские принадлежности и около 40 пойманных рыбин. Юсифов признал свою вину, после чего с ним была проведена воспитательно-разъяснительная беседа.

(Автор; Самир Али.Текст: Ровшан Гусейнов..Редактор: Талех Агавердиев)

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