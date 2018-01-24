Крайне важно найти решение нагорно-карабахскому конфликту - Макрон

24 января 2018 00:59 (UTC+04:00)

Крайне важно найти решение нагорно-карабахскому конфликту. Об этом на встрече с журналистами после встречи с президентом Армении заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Новости Армении.

Президент Франции заявил, что Франция готова вместе с Россией и США содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Франция привержена своей миссии беспристрастного посредника. Вместе с нашими российскими и американским партнерами мы готовы предпринять любые инициативы, способные содействовать урегулированию этого конфликта", - заявил он.

Макрон также отметил, что это должно быть смелое проявление взаимных уступок между двумя странами.

"Я знаю, что пропаганда мира крайне сложна, и я желаю, чтобы встречи имели конкретные результаты",- сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул важность встречи между президентами Армении и Азербайджана в Женеве, а также недавней встречи на уровне министров иностранных дел в Кракове. Глава Франции охарактеризовал эту встречу как положительную.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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Azernews Newspaper
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