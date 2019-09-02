Мирослав Лайчак: Сохраняю оптимизм в отношении работы Минской группы ОБСЕ (Эксклюзив)

2 сентября 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Я хотел бы видеть продолжение добросовестных усилий сторон нагорно-карабахского конфликта по снижению напряженности, сказал Trend в понедельник министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

«Я сохраняю оптимизм в отношении работы Минской группы ОБСЕ, поддерживаю активную связь с сопредседателями и регулярно встречаюсь с ними, чтобы получить их оценку по поводу прогресса [в процессе переговоров]. Я оказываю полную поддержку сопредседателям Минской группы и мы по-прежнему позитивно оцениваем этот процесс и приверженность лидеров укреплению режима прекращения огня и принятию мер в гуманитарной области. Я хотел бы видеть продолжение добросовестных усилий сторон по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей миру и существенному прогрессу в переговорах. Диалог - это самая важная предпосылка для любого прогресса», - сказал Лайчак.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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