Мирослав Лайчак: Принципы ОБСЕ должны оставаться в основе работы по предотвращению конфликтов

БАКУ /Trend/ - Принципы ОБСЕ должны оставаться в основе работы по предотвращению конфликтов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в «Братиславском обращении» главы МИД Словакии и действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, адресованном министрам иностранных дел стран региона в преддверии начала 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Люди продолжают страдать от конфликтов и кризисов. Недоверие и различия в восприятии безопасности повышают уязвимость и риски. На этом фоне нарушения международного права и невыполнение наших общих согласованных принципов и обязательств представляют собой наиболее фундаментальную проблему безопасности», - говорится в обращении.

Как наиболее инклюзивная и всеобъемлющая региональная организация по безопасности в мире, которая продолжает предоставлять уникальную площадку для открытого диалога, предотвращения и урегулирования конфликтов, укрепления взаимопонимания и развития сотрудничества, ОБСЕ выдержала испытание временем, считает Лайчак.

"Организация имеет в своей основе всеобъемлющий набор норм, принципов и обязательств, а также располагает практическими инструментами и механизмами, которые продолжают адаптироваться и развиваться. Принципы и обязательства ОБСЕ не подлежат пересмотру и должны оставаться в центре нашей работы по предотвращению конфликтов и укреплению стабильности для людей во всем регионе ОБСЕ. Однако мы должны обеспечить то, чтобы наш богатый инструментарий, а также обязательства использовались для достижения эффективных результатов для всех", - сказал он.

Отметим, что сегодня в столице Словакии Братиславе открывается 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В заседании примут участие более 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ. Оно проходит под девизом «Во имя людей, диалога и стабильности».

Главы МИД стран-членов ОБСЕ и стран-партнеров, другие представители государств и правительств обсудят вопросы безопасности в Европе и других регионах мира и существующие проблемы.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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