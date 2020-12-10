Боевой дух азербайджанской армии говорит о единстве Лидера страны и народа – эксперт

БАКУ /Trend/ - Важнейшим фактором Победы Азербайджана, приведшим к тому, что Азербайджан освободил свои исторические территории, является личность Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева – мудрого, дальновидного Лидера.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт отмечает, что под руководством Ильхама Алиева создана кадровая армия,оснащенная самым лучшим оружием, офицеры, которой получили образование по западным стандартам: "Так получилась элитная армия западного образца, с грамотными офицерами, солдатами, которые прекрасно вооружены и обеспечены всем необходимым, о которых заботится армия и государство. Армия с оружием номер один в мире, добившаяся такой фантастической Победы".

Михаил Финкель добавил, что боевой дух азербайджанской армии говорит о единстве Лидера страны и народа: "Было дано правильное патриотическое образование. Всё, и духовное, и материальное, было направлено на Победу".

Говоря о том, как Победа отразится на экономическом росте Азербайджана, эксперт отметил, что экономический потенциал - огромный.

"Сейчас предстоит большая задача по разминированию Карабаха. Уверен, что Азербайджан с ней успешно справится, а после открывается огромная территория, где можно реализовать большое количество проектов и создать огромное количество рабочих мест", – отмечает Финкель.

Специалист отмечает, что уникальность и плодородность Карабахской земли известна во всем мире, в связи с этим здесь обязательно будут реализованы сельскохозяйственные проекты.

"Предвижу, что будут построены многочисленные сельскохозяйственные предприятия, которые будут производить фрукты, овощи, будет развиваться животноводство. Не исключаю также реализацию проектов связанных с высокими технологиями. Все это - возможность для людей получить новые рабочие места, а для страны выйти вперед на новые уровни", - сказал он.

По мнению эксперта, в бизнес планировании государство будет диверсифицировать ресурсы страны, делая ставку и на Запад, и на Восток - кооперируясь, работая с разными партнерами, укрепляя Азербайджан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)