Президент Ильхам Алиев: В 2017 году в нефтегазовом секторе Азербайджана произошли исторические события

1 января 2018 00:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в нефтегазовом секторе Азербайджана произошли исторические события. Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Был решен вопрос продления срока эксплуатации нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли». Этот контракт будет в силе до 2050 года и принесет нашей стране миллиардные доходы. Только выплачиваемый Азербайджану бонус превышает 3 миллиарда долларов. Реализация "Южного газового коридора", можно сказать, вступила в последнюю стадию. В следующем году ожидается открытие проекта TANAP. Это тоже историческое событие. Азербайджан становится очень важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, в нынешнем году нашел решение другой исторический проект, в Баку состоялась церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. "Этот железнодорожный проект соединяет континенты. Баку-Тбилиси-Карс станет самым коротким и надежным путем между Азией и Европой, на протяжении десятилетий после этого будет приносить Азербайджану как экономические, так и политические дивиденды. Азербайджан превращается в важную транзитную страну. Если отметить и транспортный коридор "Север-Юг", то можно увидеть, что Азербайджан становится стратегическим транспортным центром в мировом масштабе, несмотря на то, что у нас нет выхода к открытым морям", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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