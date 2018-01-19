Азербайджан экспортирует военную продукцию в более, чем десять стран

19 января 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году на основании договоров, заключенных по заказам силовых структур Азербайджана, была произведена и передана заказчикам продукция оборонного назначения различных наименований, сказал в пятницу министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

Министр подчеркнул, что наряду с выполнением заказов силовых структур Азербайджана миноборонпром осуществляет экспорт военной продукции в более, чем десять стран.

В 2017 году объем экспортированной продукции оборонного назначения вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом.

Наряду с продукцией оборонного назначения в 2017 году были продолжены работы по расширению производства гражданской продукции.

За отчетный период на предприятиях министерства были реализованы научно-конструкторские работы по созданию продукции оборонного назначения 136 наименований, охватывающих 126 тем.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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