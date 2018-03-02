ЦИК: В Азербайджане все находящиеся в исправительных учреждениях обладают избирательным правом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы условия для свободного голосования каждого гражданина. Нарушение избирательного права ни в коем случае не должно допускаться.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал в пятницу на ее заседании.

Панахов отметил, что условия для голосования граждан создаются и в исправительных учреждениях.

«Азербайджан в числе тех стран, где все граждане, находящиеся в исправительных учреждениях, обладают избирательным правом. В некоторых развитых странах заключенные не имеют избирательного права, в ряде стран их избирательное право ограничено, то есть избирательное право зависит от совершенного преступления, и лица, совершившие тяжкие преступления, лишаются избирательного права», - сказал глава ЦИК.

По его словам, в Азербайджане нет никаких ограничений в связи с этим, и каждый имеет избирательное право.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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