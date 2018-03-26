Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей Госдумы РФ на президентских выборах в Азербайджане

Заместитель сопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики депутат ГД России Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей от Госдумы РФ на выборах Президента Азербайджана, которые пройдут 11 апреля. Об этом «Москва-Баку» в понедельник сообщил сам Сафаралиев.

"Девятого апреля миссия наблюдателей от Госдумы РФ в составе порядка 10 человек прибудет в Азербайджан для наблюдения за выборами президента страны", - отметил Сафаралиев.

Гаджимет Сафаралиев напомнил, что не первый раз ему поручено наблюдать за выборами Президента Азербайджана. "Азербайджан – одна из самых продвинутых республик постсоветского пространства. В прошлый раз выборы Президента Азербайджана были организованы идеально. Все прошло прозрачно, демократично, в рамках международного права", - сказал Сафаралиев.

Он также выразил уверенность в том, что и в этот раз выборы в Азербайджане пройдут на самом высоком уровне.

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