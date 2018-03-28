В 20 процентах избирательных участков в Азербайджане установлены веб-камеры - ЦИК

БАКУ /Trend/ - В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане в 20 процентах избирательных участков установлены веб-камеры.

Об этом в среду, во время ознакомления с техническим центром по контролю над веб-камерами в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

На мероприятии приняли участие председатель ЦИК Мазахир Панахов и министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Председатель ЦИК отметил, что в 20 процентах избирательных участков, которые будут действовать в стране в ходе президентских выборов, установлены веб-камеры.

По словам Панахова, установка веб-камер нацелена на обеспечение прозрачности в избирательном процессе.

«Уже в 1000 избирательных участках, охватывающих все регионы Азербайджана, установлены веб-камеры. В день выборов любой пользователь Интернета сможет в прямом эфире наблюдать за ходом голосования на официальном сайте ЦИК», - сказал Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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