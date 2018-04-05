Президент Ильхам Алиев принял участие в промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку начала работу промежуточная министерская конференция глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии конференции.

Сначала было сделано совместное фото.

Министр иностранных дел председательствующей в Движении неприсоединения Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса Монсеррат отметил поддержку Президентом его страны Николасом Мадуро деятельности Движения неприсоединения, и передал его приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам конференции.

На мероприятии минутой молчания была почтена память президентов и лидеров, ушедших из жизни после последнего саммита Движения неприсоединения, который прошел в венесуэльском городе Маргарита.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия с речью.

В конференции министров принимают участие свыше 800 представителей государств и международных организаций, участвующих в Движении Неприсоединения, а также получивших статус наблюдателя при движении, представителей стран и организаций, приглашенных в качестве особых гостей.

B Движении неприсоединения, играющего важную роль в обеспечении международного мира и безопасности, участвуют 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении неприсоединения.

Aзербайджанская Республика присоединилась к Движению неприсоединения на проведенной на Бали в 2011 году XVI конференции министров. В 2019 году в Азербайджане пройдет XVIII Саммит Движения неприсоединения. В 2019-2022-х годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.

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