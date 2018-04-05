Необходимо предотвращать конфликты в мире - президент Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Предотвращение конфликтов является одним из основных принципов устойчивого развития, сказал в четверг президент Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, выступая на открывшейся в Баку промежуточной министерской конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

"До тех пор, пока в мире продолжаются конфликты, население не сможет добиться социального и экономического развития. Мы должны усилить меры для достижения устойчивого развития. Все должны приложить усилия для достижения этой цели. Сегодня разница между богатыми и бедными увеличивается, призывы людей о прекращении войн остаются незамеченными. Идет невидимая война. Нам необходимо объединится для борьбы с этими вызовами", - отметил Лайчак.

По словам президента Генассамблеи, еще одним важным принципом для достижения устойчивого развития является связь между развитием и миром.

"Сегодня молодежь во всем мире подвергается влиянию экстремистских сил. Я считаю, что переговоры, которые мы провели, и будем проводить здесь, помогут предотвратить это. Мы должны создать связь между безопасностью, миром и устойчивым развитием", - сказал Лайчак.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.