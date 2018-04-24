Гутерреш: ООН намерена продолжить тесное сотрудничество с Азербайджаном

24 апреля 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Поздравляю и передаю вам наилучшие пожелания в связи с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Мы и дальше намерены продолжать тесное сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, как посредством резидента-координатора ООН в Азербайджане, так и других структур. Мы верим в то, что Азербайджан привержен основным ценностям и принципам ООН, в том числе ценностям и принципам обеспечения мира, безопасности, продолжительного развития и обеспечения прав человека в мире. Уверен, что под вашим руководством Азербайджан и дальше сохранит значимую роль в решении проблем, с которыми сталкивается молодежь, и в вопросах межкультурного диалога. Как вы знаете, ООН решительно и продолжительно поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному решению продолжающегося долгое время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Надеюсь, что усилия в этом направлении еще больше активизируются и дадут положительные результаты на пути достижения вечного мира и прогресса для всех народов Южнокавказского региона», - говорится в поздравлении генсека ООН.

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