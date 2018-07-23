МИД Азербайджана: Армения продолжает незаконную деятельность в Агдамском районе, меняя географические названия и разграбляя там имущество

БАКУ /Trend/ - Государство-оккупант Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из Женевских конвенций, продолжает свою незаконную деятельность в Агдамском районе, меняя географические названия, разграбляя находящееся там имущество и устраивая поджоги территорий.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в связи с 25-й годовщиной оккупации Агдама.



23 июля 1993 года в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана был оккупирован Агдам, административный центр не входившего в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Агдамского района, один из крупнейших городов Нижнего Карабаха.

"В результате агрессии была захвачена большая часть Агдамского района, общая площадь которого составляет 1154 квадратных километра, где располагается 138 населённых пунктов, а проживавшее там население подверглось этнической чистке. Арменией нанесён значительный ущерб государственной и частной собственности района. Вследствие оккупации было разорено и разрушено 122 населённых пункта, 24 446 жилых домов, 48 промышленных и строительных предприятий, 160 зданий школ, 65 центров здравоохранения, 373 объекта культурной инфраструктуры, один театр и т.д. Шесть тысяч жителей района пали во время боёв по обороне Агдама. А футбольный клуб «Карабах» из Агдама стал одним из редчайших в мировом масштабе примеров команд, функционирующих в изгнании. В настоящее время более 153 000 человек из 200 000 жителей района проживают в различных уголках Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев", - сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Гаджиев подчеркнул, что значительная часть из множества располагавшихся на оккупированных территориях исторических памятников подверглись разрушению, искусственному изменению внешнего вида и незаконным археологическим раскопкам.

"Среди них могут быть упомянуты относящееся ко II тыс. до н.э. поселение Узерликтепе недалеко от города Агдам, храм VI века, а также гробница и каменные памятники XIV века в селении Кенгерли, мавзолей Гутлу Сары Мусаоглу 1314 года в селении Хачындербенд, относящееся к XVIII-XIX векам наследие Карабахского ханства: крепость Шахбулаг, дворец и усыпальницы ханской династии и т.д. Знаменитый Музей хлеба в Агдаме был разрушен, а Джума-мечеть превращена в загон для скота. Дабы искоренить память об исконном азербайджанском населении этих земель оккупанты пошли на изменение самого названия Агдама, что делает совершенно очевидными цели, преследуемые Арменией", - сказал Гаджиев.

Он напомнил, что в резолюции №822, принятой Советом Безопасности ООН в связи с захватом Кельбаджара в апреле 1993 года, было поручено подготовить график вывода армянских войск с оккупированных территорий.

"Но, как отмечается в отчёте председателя Минской Конференции СБСЕ [ныне - ОБСЕ] Марио Рафаэлли от 27 июля 1993 года, когда 22-23 июля девять государств-участников Конференции собрались в Риме для утверждения указанного графика, армяне захватили Агдам, хотя ранее уверяли, что не имеют подобных намерений", - сказал представитель МИД.

Мировое сообщество, продолжил Гаджиев, выразило единогласную позицию относительно захвата Агдама. От имени девяти стран-участниц Минской группы СБСЕ было «решительно осуждёно это наступление», заявлялось о необходимости «вывода войск с оккупированных территорий». 29 июля 1993 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 853. В ней также содержалось требование «немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил из Агдамского района и других недавно оккупированных территорий Азербайджана». Однако, Армения уклонилась от подчинения этим обязательствам.

"Таким образом, были блокированы возможности ещё на том этапе добиться урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и исполнения единогласно принятых по этому поводу резолюций ООН и вследствие захвата всё новых территорий Азербайджана возникла нынешняя тяжёлая ситуация. Согласно отчёту М.Рафаэлли, «немедленный вывод войск с насильственно захваченных ими территорий является самым важным фактором для продвижения мирных переговоров». Из-за неконструктивной позиции, занятой Арменией, несоблюдение этого фундаментального требования остаётся основной причиной неурегулированности конфликта по сей день", - сказал он.

Государство-оккупант Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из Женевских конвенций, продолжает свою незаконную деятельность в Агдамском районе, меняя географические названия, разграбляя находящееся там имущество и устраивая поджоги территорий, добавил Гаджиев.

"В целом же, оккупация Нагорно-карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов со стороны вооружённых сил Республики Армения, проведение этнической чистки против азербайджанского населения захваченных районов явственно демонстрирует, что истинные намерения Армении заключаются в приобретении территорий путём военной агрессии и оккупации. Армения должна наконец понять, что оккупация азербайджанских территорий никогда не может привести к желаемым для Армении политическим результатам, а статус-кво оккупации является одной из основных причин самоизоляции Армении и ее системного социально-экономического и демографического кризиса. Прекращение оккупации азербайджанских земель и вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана могут способствовать всестороннему региональному сотрудничеству и способствовать устойчивому миру", - подчеркнул глава пресс-службы МИД Азербайджана.

Он отметил, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, обеспечение прав вынужденных переселенцев из Агдамского и других оккупированных районов по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, будучи долгом международного сообщества, наряду с этим является и неотъемлемым бесспорным правом Азербайджанского государства, закреплённым в Уставе ООН.

"Азербайджанская сторона сохраняет за собой право восстановить свою территориальную целостность и суверенитет и нарушенные права своих граждан в рамках международно признанных границ, поддерживая международные усилия по быстрому урегулированию конфликта", - сказал Гаджиев.

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