МИД: Консульская служба контактирует с правоохранительными органами США для встречи с гражданами Азербайджана

7 августа 2018 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арестованные в США лица являются гражданами Азербайджана, сообщил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в США задержана преступная группировка, в которую входят граждане Турции, Грузии, Казахстана, России, Украины, Латвии и Азербайджана. Члены группировки обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на сумму 4,5 миллиона долларов.

Гаджиев сказал, что правоохранительные органы США проинформировали об этом посольство Азербайджана в США.

Глава пресс-службы добавил, что консульская служба посольства находится на связи с правоохранительными органами США для встречи с вышеназванными лицами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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