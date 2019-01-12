Азербайджан приветствует намерения Словакии сосредоточиться на предотвращении конфликтов во время председательства в ОБСЕ - заявление

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует намерения Словакии сосредоточиться на предотвращении конфликтов в период своего председательства в ОБСЕ, передает в субботу Trend со ссылкой на заявление Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ.

«Мы приветствуем намерения Словакии в рамках ее председательства в ОБСЕ сосредоточиться на предотвращении, посредничестве и смягчении конфликтов и их гуманитарных последствий. Существующие конфликты в регионе ОБСЕ остаются самой серьезной угрозой миру и безопасности. Проблемы, возникающие в результате этих конфликтов, требуют последовательных усилий, направленных на их скорейшее разрешение, на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств-участников», - говорится в заявлении.

Далее, в документе говорится, что в свете многогранных угроз и вызовов содействие эффективному многостороннему сотрудничеству должно стать общей обязанностью, и Азербайджан приветствует включение этого вопроса в число приоритетов словацкого председательства.

«Азербайджан и Словакия поддерживают хорошие и дружеские отношения. Успешный визит премьер-министра Петера Пеллегрини в Азербайджан в ноябре 2018 года придал новый импульс для дальнейшего укрепления и расширения нашего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Азербайджан высоко ценит готовность Словакии взять на себя ответственность за председательство в нашей организации в этот сложный период. Мы поддерживаем стремление Словакии содействовать диалогу, доверию и стабильности в регионе ОБСЕ, что, по нашему твердому убеждению, основывается на общем соблюдении всех принципов и обязательств ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта», - говорится в заявлении.

В документе также выражается поддержка намерениям Словакии укреплять толерантность и использовать инструментарий ОБСЕ для предотвращения радикализации и насильственного экстремизма, ведущего к терроризму.

Напомним, что министр иностранных дел Словакии и новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак недавно обозначил приоритеты председательства Словакии в ОБСЕ. В частности, он отметил, что ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе нагорно-карабахского урегулирования.

«Словакия намерена быть справедливой и честной в роли партнера и посредника в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2019 году. Мы сосредоточимся на таких вопросах, как посредничество в решении конфликтов и предотвращение конфликтов, а также их влияние на людей. Нам необходимо подготовиться к более безопасному будущему», - добавил Лайчак.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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