В Пекине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Пекине в среду состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал:

- Господин Президент Алиев, еще раз Вас приветствую в Пекине и на предстоящем втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Азербайджанская сторона и Вы лично уделяете большое внимание развитию китайско-азербайджанских отношений и совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», что мы высоко ценим.

Азербайджан - один из главных партнеров по сотрудничеству Китая на пространстве Евразии. Вы также находитесь в ряду тех, кто первым откликнулся и активно участвовал в реализации проекта «Один пояс, один путь». Вы также находитесь на Великом Шелковом пути, являетесь естественным партнером по восстановлению этого пути. У нас уже есть целый ряд результатов сотрудничества, что приносит реальную пользу нашим народам. Готов вместе с Вами общими усилиями продолжать реализацию проекта «Один пояс, один путь», постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях во имя совместного развития и процветания.

Господин Президент, Вы - давний друг китайского народа, постоянно лично прилагаете усилия для развития китайско-азербайджанских отношений и сотрудничества во всех областях. Я это высоко ценю и готов с Вами поддерживать плотные контакты, вместе вести двусторонние отношения в русле здорового развития. Коммунистическая партия Китая также готова активизировать контакты с Партией «Ени Азербайджан», обмениваться опытом госуправления, укреплять взаимное доверие между двумя странами.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю Вас, господин Председатель, за добрые слова в мой адрес, слова, сказанные о нашей страны. Я, в первую очередь, хотел бы Вас поблагодарить за приглашение. Мы рассматриваем приглашение принять участие в форуме «Один пояс, один путь» как знак особого уважения к нашей стране, как знак дружбы по отношению ко мне. Вы отметили, что я являюсь другом Вашей страны, так же в Азербайджане Вас знают как доброго друга Азербайджана. И мы совместными усилиями продвигаем вперед наше сотрудничество, определяем пути дальнейшего взаимодействия. Проведение форума имеет огромное значение. Как Вы отметили, Азербайджан с самого начала поддержал Вашу инициативу и активно продвигает этот проект в рамках тех инициатив, которые мы выдвинули. Хотел бы вспомнить мой государственный визит в Вашу страну и оказанное мне гостеприимство в 2015 году. Тогда мы с Вами подписали меморандум о взаимопонимании «Экономический пояс Шелкового пути». Сегодня наши политические отношения находятся на высоком уровне. Мы активно взаимодействуем в международных организациях.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил осуществление успешной внутренней и внешней политики Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, рост авторитета нашей страны на международной арене, обеспечение стабильности в Азербайджане, повышение благосостояния нашего народа, достижение развития в экономической сфере. Он подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана. Си Цзиньпин констатировал значение Транскаспийского транспортного коридора в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан также, в свою очередь, последовательно поддерживает политику «Единого Китая». Глава государства передал поздравления в связи с большими успехами, достигнутыми Китаем во всех сферах.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в области инфраструктуры, логистики, энергетики, туризма, сельского хозяйства, инвестиций, информационно-коммуникационных технологий, образования и в гуманитарной сфере, а также между правоохранительными органами, перспективы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить нашу страну с визитом. Приглашение было с удовлетворением принято.

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