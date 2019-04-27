Президент Ильхам Алиев принял участие в Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В субботу в Пекине продолжил работу Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в форуме, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств.

Си Цзиньпин в выступлении отметил, что организованный уже во второй раз Форум проходит успешно, открывает новые возможности с точки зрения сотрудничества между странами. Подчеркнув, что инициатива «Один пояс, один путь», создавшая новый формат сотрудничества в мире, внесет вклад в развитие глобальной экономики и возрождение древнего «Шелкового пути», он выразил признательность главам государств и правительств, принимающим участие в Форуме.

Первая сессия Форума была посвящена теме «Поощрение сотрудничества с целью изучения новых источников для развития».

Затем главы государств и правительств сделали совместное фото.

Президент Ильхам Алиев также принял участие во второй сессии Форума, посвященной теме «Усиление политики взаимодействия и налаживание более тесного партнерства».

Затем глава государства принял участие в третьей сессии, посвященной теме «Поощрение зеленого и устойчивого развития для осуществления Повестки дня ООН на период до 2030 года».

Выступивший на этой сессии Президент Ильхам Алиев поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за приглашение. Глава государства поздравил народ Китая по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются странами-партнерами. Глава государства сказал, что в ходе его визита в Китай в 2015 году был подписан Меморандум взаимопонимания о совместной поддержке создания «Экономического пояса Шелкового пути».

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию инфраструктуры. В Азербайджане создана прочная инфраструктурная база, которая служит нашим интересам и интересам наших партнеров. Азербайджан также является страной-экспортером энергии. Экспорт энергии создал фундаментальную базу и основу для нашего развития. Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития. В настоящее время диверсификация экономики является одной из основных задач.

Глава государства подчеркнул, что в области транспортной инфраструктуры следует отметить Алятский морской торговый порт и новую железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. В Азербайджане проложены дороги общей протяженностью более 15 тысяч километров, модернизированы железнодорожные линии. Мы принимаем активное участие в транспортном коридоре Восток-Запад, процессе развития транспортного коридора Север-Юг. В Азербайджане создана инфраструктура воздушного транспорта. Так, построены шесть международных аэропортов. Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. Азербайджан наращивает потенциал в транспортной сфере, что создает хорошие возможности для международного сотрудничества. В результате экономического развития в Азербайджане уровень безработицы и бедности снижен до пяти процентов. Транспортная и энергетическая безопасность является важным элементом национальной безопасности.

Президент Азербайджана сказал, что «Один пояс, один путь» является не только транспортным проектом, но и проектом, служащим миру, безопасности и сотрудничеству.

27 апреля завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.

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