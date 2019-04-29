Главы МИД Азербайджана и Хорватии обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с вице-премьером и министром иностранных и европейских дел Хорватии Марией Пейчинович-Бурич в рамках ее официального визита в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Мария Пейчинович-Бурич рассказала о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, отметив, что был проведен очень полезный обмен мнениями.

Министры обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран во многих отраслях и выразили удовлетворение нынешним состоянием двусторонних связей.

Мамедъяров отметил важность совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной 11 марта 2013 года в Загребе во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Хорватию. В то же время, министр отметил, что объем торгового оборота между двумя странами не соответствует потенциалу существующего стратегического сотрудничества и подчеркнул необходимость рассмотрения сторонами совместных шагов в этом направлении. По словам Мамедъярова, Азербайджано-хорватский бизнес-форум, организованный в рамках визита, играет важную роль с этой точки зрения.

В ходе встречи глава МИД Азербайджана проинформировал хорватскую коллегу о значимых инфраструктурных, энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, и пригласил хорватские компании воспользоваться возможностями этих проектов..

В свою очередь, Мария Пейчинович-Бурич с удовлетворением вспомнив о визите Президента Азербайджана в Хорватию, отметила важность двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства. Также она отметила важность организованного в Баку бизнес-форума с точки зрения оценки перспектив развития торгово-экономических связей, и сообщила, что очередной бизнес-форум будет проведен в Загребе.

Рассказав о процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Мамедъяров подчеркнул необходимость разрешения конфликта на основании принципов международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. В связис этим была с удовлетворением отмечена неизменная позиция Хорватии по поддержке территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Стороны провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов, включая, связи Азербайджана с Европейским союзом, юбилейные мероприятия Восточного партнерства и другим темам, представляющим обоюдный интерес. Далее состоялась совместная пресс-конференция.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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