Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 99 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На первое мая 2019 года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 99.064.301,66 маната, 213 577,88 доллара США, 16.336,0 евро и 5000,0 рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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