Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству шприцев в Пираллахинском промышленном парке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия завода по производству шприцев Diamed Co в Пираллахинском промышленном парке, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства ввел в действие завод, ознакомился с производственным процессом.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом завода.

В заключение было сделано фото на память.

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