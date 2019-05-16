Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству шприцев в Пираллахинском промышленном парке (ФОТО)

16 мая 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия завода по производству шприцев Diamed Co в Пираллахинском промышленном парке, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства ввел в действие завод, ознакомился с производственным процессом.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом завода.

В заключение было сделано фото на память.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии
Политика 17:34
Президент Ильхам Алиев выделил средства на восстановление мостов в Гяндже
Политика 17:07
Президент Ильхам Алиев наградил Розу Джалилову орденом «Шохрат»
Политика 16:47
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты депутатов парламента Чехии
Политика 11:13
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Северной Македонии
Политика 15 мая 18:41
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе
Политика 15 мая 18:24
Лента новостей
Вице-премьер Азербайджана: Вне зависимости от политических убеждений нельзя ставить свои интересы выше интересов народа
Политика 17:59
Президент Европейского гимнастического союза объявил об открытии Чемпионата Европы в Баку (ФОТО)
Общество 17:59
Начались продажи первой в мире карты microSD емкостью 1 Тбайт
В мире 17:50
Церемония закладки фундамента IGB состоится 22 мая
Энергетика 17:49
Когда заработает крупнейшее в Азербайджане водоочистное сооружение, которое обеспечит водой три города? (ФОТО)
Общество 17:45
Борис Джонсон собирается бороться за пост лидера британской Консервативной партии
В мире 17:40
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии
Политика 17:34
В США заявили о разоблачении группы хакеров, похитившей миллионы долларов
В мире 17:30
В Москве прошла презентация книги Ираны Гасымовой "Превосходство Иррационального" (ФОТО)
Культура 17:29