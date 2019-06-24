Генпрокуратуры Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

24 июня 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация, руководимая Генеральным прокурором Закиром Гараловым, по приглашению российского коллеги Юрия Чайки с сегодняшнего дня находится с официальным визитом в Москве, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

На встрече, проведенной в рамках визита с Генпрокурором России Юрием Чайкой, было отмечено развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, подъем этих связей до уровня стратегического партнерства благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств.

Гаралов проинформировал коллегу о том, что за прошедшие годы структура прокуратуры было усовершенствована, рассказал о работе, проводимой по формированию кадрового состава, состоящего из молодых юристов, мерах, проводимых по борьбе с коррупцией, взаимных связях с другими правоохранительными органами для обеспечения прав и свобод граждан.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Генпрокуратурами Азербайджана и России.

В ходе встречи было рассказано о сотрудничестве в сфере борьбы с различными проявлениями преступности, в том числе, с терроризмом, коррупцией, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий. А также состоялся обмен мнениями по защите прав и свобод граждан, юридической помощи, взаимной деятельности в рамках двустороннего сотрудничества и в рамках международных организаций, а также другим, интересующим стороны вопросам.

В заключение встречи Гаралов вручил Юрию Чайке юбилейную медаль «100-летие азербайджанской прокуратуры (1918-2018)», утвержденной законом Азербайджана от 31 мая 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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