Словакия завершает работу по открытию посольства в Азербайджане - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Словакия завершает работу по открытию своего посольства в Азербайджане, сказал Trend во вторник министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Мы очень усердно работаем над завершением работы по открытию нашего посольства в Баку. Это позволит нам открывать возможности для нашего делового-сообщества и организовывать бизнес-миссии для укрепления торгового сотрудничества. Мы считаем личные деловые контакты лучшим средством для начала любого сотрудничества. Это мнение разделяли деловые люди, члены возглавляемой премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини делегации, которая посетила Азербайджан в прошлом году», - сказал Лайчак.

Глава МИД отметил, что Словакия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

«Основой хороших экономических отношений между любыми двумя странами, безусловно, являются хорошие политические отношения, и я рад сказать, что наши отношения традиционно дружеские, без каких-либо открытых вопросов, что создает прочную основу для практического сотрудничества во всех сферах, включая бизнес. Словакия глубоко заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном. Это было подтверждено во время официального визита премьер-министра Петера Пеллегрини в Азербайджан в прошлом году», - отметил Лайчак.

Говоря об экономических отношениях, глава МИД отметил, что нынешний их уровень не отражает имеющийся потенциал, и изменение этой ситуации зависит от обеих сторон.

«Последние данные по торговле показывают, что объем нашего оборота стабилен. Словацкие компании обладают достаточным опытом и ноу-хау в сфере производства, модернизации транспортной инфраструктуры, автомобилестроения, в производстве медицинского оборудования, реализации энергоэффективных проектов. Однако, необходимым условием для развития взаимной торговли является укрепление нашей договорной базы в инвестиционной и экономической сферах», - подчеркнул Лайчак.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.