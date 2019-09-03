Словакия завершает работу по открытию посольства в Азербайджане - глава МИД

3 сентября 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Словакия завершает работу по открытию своего посольства в Азербайджане, сказал Trend во вторник министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Мы очень усердно работаем над завершением работы по открытию нашего посольства в Баку. Это позволит нам открывать возможности для нашего делового-сообщества и организовывать бизнес-миссии для укрепления торгового сотрудничества. Мы считаем личные деловые контакты лучшим средством для начала любого сотрудничества. Это мнение разделяли деловые люди, члены возглавляемой премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини делегации, которая посетила Азербайджан в прошлом году», - сказал Лайчак.

Глава МИД отметил, что Словакия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

«Основой хороших экономических отношений между любыми двумя странами, безусловно, являются хорошие политические отношения, и я рад сказать, что наши отношения традиционно дружеские, без каких-либо открытых вопросов, что создает прочную основу для практического сотрудничества во всех сферах, включая бизнес. Словакия глубоко заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном. Это было подтверждено во время официального визита премьер-министра Петера Пеллегрини в Азербайджан в прошлом году», - отметил Лайчак.

Говоря об экономических отношениях, глава МИД отметил, что нынешний их уровень не отражает имеющийся потенциал, и изменение этой ситуации зависит от обеих сторон.

«Последние данные по торговле показывают, что объем нашего оборота стабилен. Словацкие компании обладают достаточным опытом и ноу-хау в сфере производства, модернизации транспортной инфраструктуры, автомобилестроения, в производстве медицинского оборудования, реализации энергоэффективных проектов. Однако, необходимым условием для развития взаимной торговли является укрепление нашей договорной базы в инвестиционной и экономической сферах», - подчеркнул Лайчак.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Николай Патрушев 4 сентября проведет в Баку консультации РФ-Азербайджан по безопасности
Политика 11:20
Азербайджан вошел в ТОП-5 по въездному туризму в Россию
Туризм 11:04
Голландские компании проявляют коммерческий интерес к агросектору Азербайджана - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Азербайджанская компания расширит экспорт муки в соседние страны
Бизнес 2 сентября 17:41
"РуссНефть" считает проекты в Азербайджане приоритетными
Энергетика 2 сентября 17:39
Обнародован объем продаж продукции азербайджанского НПЗ в Турции
Энергетика 2 сентября 16:43
Лента новостей
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для приема на госслужбу
Общество 11:41
Турция может создать зону безопасности в Сирии без участия США – минобороны
Турция 11:41
Грузинская продукция будет защищена в Швейцарии
Бизнес 11:36
В Иране торговля через VPN составляет несколько триллион риалов - министр
Экономика 11:30
МИД Великобритании считает, что парламент страны сбивает ЕС с толку в отношении Brexit
Другие страны 11:27
Минобороны Турции о военных операциях на севере Ирака
Турция 11:25
Звезды российского шоу-бизнеса на премьере фильма "Жара" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 11:23
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Грузия 11:23
Одна из областей Узбекистана подписала меморандум с британской «Ernst & Young»
Бизнес 11:23