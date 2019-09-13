Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе номер 208 в Баку (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:24)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с условиями, созданными в капитально реконструированной средней школе номер 208 Сураханского района Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и директор школы Малахат Асадова проинформировали главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев: Эта школа капитально отремонтирована?

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов: Нет, была снесена и отстроена заново. Три года не действовала.

Было сообщено, что здание школы было сдано в эксплуатацию в 1938 году. В то время в здании на 360 мест в две смены обучались 800 учащихся. Деятельность этого учебного заведения была приостановлена из-за того, что здание пришло в аварийное состояние, оно временно действовало в полной средней школе номер 140. Согласно Плану мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков, в мае 2019 года старое здание школы было снесено и на его месте построено новое. Новое здание школы на 360 ученических мест отличается современностью. Различные предметные кабинеты здесь оснащены необходимым инвентарем. Словом, в учебном заведении созданы все возможности для усвоения школьниками знаний и работы педагогического коллектива.

Было отмечено, что в настоящее время в школе обучением и воспитанием 320 учеников занимается педагогический коллектив из 31 учителя. В течение последних 10 лет 70-80 процентов выпускники школы поступают в высшие учебные заведения. Учащиеся достойно представляют школу на различных состязаниях знаний, спортивных соревнованиях, олимпиадах. Ученик 10 класса этой школы – чемпион Европы по борьбе.

В Азербайджане на государственном уровне всегда с особым вниманием относятся к укреплению материально-технической базы сферы образования и к применению инновационных методов в этой области. Строительство в последние годы большого числа новых зданий и корпусов школ, реконструкция на высоком уровне существующих учебных заведений, оснащение их необходимым учебным оборудованием являются составной частью работы по модернизации сферы образования. Все это еще раз доказывает, что в нашей стране на самом высоком уровне проявляется внимание к развитию сферы образования, играющей исключительную роль в формировании человеческого капитала.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю. Желаю вам успехов.

Малахат Асадова: Господин Президент, от имени учеников и родителей выражаем Вам глубокую признательность. Большое спасибо, что построили такую прекрасную школу в селе.

Президент Ильхам Алиев: В нашем городе повсюду строятся и капитально ремонтируются школы, эта программа успешно реализуется. Строительство этой школы отражает нашу политику. Внимание к сфере образования проявляется и в создании инфраструктуры. Передавайте привет и родителям, и учителям. Спасибо.

Малахат Асадова: Спасибо, господин Президент.

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