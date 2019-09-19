Председатель парламента Китая прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает в четверг Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Ли Чжаньшу в аэропорту встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров и другие официальные лица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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