Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Словакии (ФОТО)

28 сентября 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со Словацким коллегой Мирославом Лайчаком, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры отметили успешное развитие двусторонних отношений между странами и обсудили различные аспекты повестки дня сотрудничества. Лайчак с удовлетворением отметил, что в ближайшее время в Азербайджане будет открыто посольство Словакии.

Далее стороны обменялись мнениями о деятельности Словакии в качестве действующего председателя ОБСЕ, а также о предстоящей Братиславской встрече министров.

Мамедъяров проинформировал коллегу о саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку, о подготовительных работах в преддверии саммита, а также о председательстве Азербайджана в Движении.

Подробно рассказав о нынешнем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, о встрече в Нью-Йорке министров иностранных дел двух стран с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Мамедъяров отметил, что безответственная позиция и заявления руководства Армении являются серьезным препятствием на пути прогресса в переговорах.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках международных организаций.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Словакии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Словакии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Словакии (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Словакии (ФОТО)
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